Servizio Informagiovani in città a Como, il Comune affida la gestione a una società milanese. Si tratta della Pirene srl con sede legale in via Montenapoleone a Milano e con uffici operativi a Roma, Firenze e Napoli.

In scadenza il contratto di gestione, lo scorso 3 marzo l’amministrazione cittadina aveva pubblicato sulla piattaforma regionale Sintel l’avviso per manifestazioni di interesse a presentare un’idea progettuale per la gestione del servizio Informagiovani a Como. La scadenza è stata fissata al 27 marzo. Entro la data sono arrivate a Palazzo Cernezzi tre diversi progetti e alla fine a spuntarla è stata la società milanese con un ribasso dello 0,44% per un importo complessivo di poco superiore ai 135mila euro.

“L’offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite e l’operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali”, si legge nelle carte comunali. A settembre del 2022 era stato riaperto il servizio Informagiovani nella sede di via Natta per l’orientamento dei giovani verso gli studi, il mondo del lavoro, il volontariato e infine la partecipazione.