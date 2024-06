Si è concluso il percorso di educazione finanziaria promosso dalla First Cisl dei Laghi nelle scuole della provincia di Como e Varese per l’anno scolastico 2023/2024. Sono stati coinvolti 1400 studenti (lo scorso anno erano stati 732), 770 a Como e 630 a Varese. Ventidue gli istituti interessati (10 secondari di primo grado e 12 secondari di secondo grado), di cui 13 in provincia di Como e 9 in provincia di Varese. Per un totale complessivo di 298 ore di lezione fornite.

«I numeri in aumento confermano la crescente sensibilità delle scuole verso un tema importante come quello dell’educazione finanziaria – commenta Alberto Cerea, coordinatore del progetto -. In questi anni ci siamo resi conto di quanto sia fragile, tra i più giovani, la conoscenza del mondo finanziario e dei suoi strumenti, dalla stesura di un bilancio familiare, all’apertura di un conto corrente, all’accensione di un mutuo, alla richiesta di un prestito. Mancano le basi che permetterebbero alle nuove generazioni di compiere delle scelte consapevoli una volta diventati adulti».

«È dovere di noi adulti – aggiunge Alberto Broggi, segretario generale della First Cisl dei Laghi – ammonire i nostri ragazzi rispetto ai rischi e alle difficoltà che il mondo della finanza porta con sé, ma anche e soprattutto sulle opportunità che può dare, una volta acquisita coscienza dei suoi strumenti. Ecco perché intendiamo proseguire lungo una strada che contribuirà a dare maggiore forza e consapevolezza alle future generazioni».