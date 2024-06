Traffico e code nel primo pomeriggio per l’accesso a Como da via Napoleona. La causa: un piccolo cantiere all’altezza del vecchio ospedale Sant’Anna, tra via Napoleona e la svolta in via Turati.

Pochi metri di cantiere, un restringimento di carreggiata in un punto di grande traffico: tanto è bastato per creare code e rallentamenti fino a via Pasquale Paoli.