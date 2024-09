Campionati europei Under 23 di canottaggio in Turchia. Quinta posizione per il singolista maschile Marco Selva (portacolori di Cernobbio) nella finalissima. Selva dopo il terzo posto in semifinale conquistato al mattino, ha provato a rimanere nel gruppo di testa nella regata che assegnava le medaglie, ma nell’ultima frazione di gara è scivolato in quinta posizione. Oro alla Turchia, seguita dai rappresentanti di Atleti Indipendenti Neutrali e Grecia.