C’è chi ricordava l’ultima volta che è entrato al Sinigaglia con il Como in Serie A, chi la fede calcistica se l’è tatuata e chi spera di portarci un giorno anche il proprio gatto. La giornata storica dei tifosi del Como non è finita con il risultato sperato ma il pareggio non ha scalfito l’emozione degli azzurri tornati a giocare in casa per la prima volta in Serie A dopo 21 anni