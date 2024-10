La Pallacanestro Cantù conquista la prima vittoria in campionato contro Rieti per 68-74. Si tratta della seconda trasferta consecutiva. La prima è andata male, con la bruciante sconfitta a Orzinuovi. Al PalaSojourner nel pomeriggio è stato decisivo per i canturini, privi dell’infortunato capitan Baldi Rossi, un ultimo quarto eccellente.

La cronaca

Coach Brienza conferma il quintetto della prima giornata. Gli americani di entrambe le squadre sono i protagonisti degli avvii dei rispettivi attacchi, con il risultato che rimane in equilibrio nei primi 5 minuti. Cicchetti prova a guidare un allungo di Rieti, che guadagna due possessi di vantaggi. Valentini spezza il mini-parziale dei padroni di casa con una tripla. Basile chiude il primo quarto con il canestro del 20-18.

Moraschini pareggia immediatamente e Basile segna il canestro del sorpasso. Valentini chiude il break iniziale di Cantù che costringe coach Rossi a fermare il gioco. Sarto sblocca Rieti, ma le percentuali si abbassano per tutti e il punteggio rimane bloccato per diversi minuti. L’Acqua S.Bernardo si sblocca, Rieti no e il risultato è un parziale che porta il vantaggio biancoblù a quota 10 lunghezze. Johnson e Pollone accorciano e mandano le squadre al riposo sul 29 a 36.

Monaldi e Cicchetti aprono la ripresa con un parziale di 5-0. Basile sbaglia tre liberi e Johnson riporta la gara in parità. Rieti si ferma e allora l’Acqua S.Bernardo, guidata da De Nicolao e McGee, torna in un lampo a +10. Monaldi però segna 8 punti consecutivi e scuote i padroni di casa. Moraschini interrompe il parziale, ma Rieti continua a segnare e Spanghero segna la tripla del sorpasso che chiude il terzo quarto sul 56-54.

Lupusor segna un’altra tripla, ma McGee e Moraschini pareggiano nuovamente la partita. Johnson prova ad allungare, ma Valentini mantiene Cantù a una sola lunghezza di svantaggio. Dopo un lungo periodo senza canestri, Piccoli segna la tripla del sorpasso, ma Spencer risponde subito, pareggiando la contesa a poco più di due minuti dalla sirena. Piccoli fa la differenza in difesa, McGee in attacco e l’Acqua S.Bernardo vola a +5. De Nicolao è glaciale ai liberi e Cantù vince 68-74.

“È stata la partita che ci aspettavamo: una battaglia sportiva, passatemi il termine. – ha detto coach Brienza nella conferenza post-partita – Devo fare dei grandissimi complimenti a tutti i miei ragazzi. Gli esterni, in particolare, hanno fatto un lavoro eccellente sulle tre bocche di fuoco di Rieti. È chiaro che c’è stato un momento nel terzo quarto in cui il talento individuale dei loro giocatori ha fatto la differenza, ma nell’arco della partita i ragazzi hanno seguito alla lettera il piano di gioco. Siamo stati bravi perché, quando siamo andati sotto all’inizio dell’ultimo quarto avremmo potuto disunirci, invece siamo stati lì con la testa, continuando a fare le nostre cose e trovando così delle buoni soluzioni in attacco che ci hanno permesso di recuperare subito. È stata una partita maschia, ma ci voleva. Non è facile fare due trasferte consecutive e giocare contro due ottime squadre come Orzinuovi e Rieti. Ci manca chiaramente la partita in casa che ci potrà dare energia, ma è stato importante muovere la classifica oggi. – ha concluso il coach – Adesso aspettiamo tutti i nostri tifosi mercoledì a Desio”.

Mercoledì alle 20.30, è in programma il recupero con Brindisi a Desio. La gara era stata rinviata per l’incidente nell’aeroporto di Orio al Serio, che ha bloccato l’arrivo degli avversari.

Pallacanestro Cantù informa che i biglietti emessi per il match del 2 ottobre saranno considerati validi per l’accesso al PalaDesio. Coloro che fossero impossibilitati ad assistere alla partita, potranno poi richiedere il rimborso del tagliando.