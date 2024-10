Un alano è stato recuperato in un corso d’acqua a Blevio dalla squadra Saf e dai vigili del fuoco di Como. Il cane, dal peso di 50 chili, nel pomeriggio di ieri è scivolato in un torrente da una riva da una altezza di circa 8 metri, in via Caronti. Impossibilitato a risalire, l’alano è stato prontamente recuperato e messo in salvo.