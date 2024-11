Castagne, motori e solidarietà. Successo oggi in città per l’evento benefico organizzato dal Vespa Club Como e da Moped Club Como. Una giornata di divertimento, castagne e passione per le due ruote, con l’intento di raccogliere fondi per l’Associazione Abio.

In piazza anche un’esposizione statica di motoveicoli Vespa e di ciclomotori Piaggio.

Presente all’evento il ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli.