Incidente nella notte a Senna Comasco. Due auto si sono scontrate in via Intimiano, una delle quali si è ribaltata. Poco prima delle 2, la chiamata ai soccorsi, arrivati sul posto: vigili del fuoco di Como, 118 e carabinieri di Cantù. Due ragazzi di 23 e 25 anni sono rimasti feriti, entrambi sono stati trasferiti all’ospedale Sant’Anna di Como per le cure del caso, il più grave in codice giallo.

Una delle vetture coinvolte nell’incidente a Senna Comasco