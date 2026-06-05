Domenica 14 giugno il Tennis Como di Villa Olmo apre le porte gratuitamente alla città per una giornata ricca di appuntamenti. È il momento più atteso del “Road to Como Lake Challenger 2026”, il programma che accompagna l’avvicinamento al torneo internazionale che ogni anno, a fine agosto, si disputa sui campi del circolo.
Per la prima volta in provincia arrivano i trofei originali della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, i premi assegnati ogni anno alle migliori nazionali al mondo nel tennis maschile e femminile. L’Italia li ha conquistati entrambi nelle ultime stagioni e domenica saranno esposti nella sala ristorante del club dalle 10 alle 18, con l’allestimento curato direttamente dalla Federazione italiana tennis. Alle 11, al Teatro Sociale, è in programma la proiezione del docufilm dedicato a Gianni Clerici, il giornalista e scrittore comasco scomparso nel 2022 che per decenni è stato considerato il massimo esperto di tennis in Italia, inserito nella Tennis Hall of Fame mondiale nel 2006: nato tennisticamente proprio a Villa Olmo, aveva disputato le sue prime partite su quei campi.
La giornata ha anche una dimensione agonistica: alle 10 la squadra maschile del circolo affronta il Tennis Campagnuzza di Gorizia nello spareggio per la promozione in serie B2, un traguardo che capitan Anacleto Mapelli e i suoi inseguono da anni. Il sindaco Alessandro Rapinese, alla conferenza stampa di presentazione del programma, ha definito il Tennis Como un tempio dello sport. La presidente Chiara Sioli e il direttore Paolo Carobbio hanno sottolineato l’obiettivo di coinvolgere tutta la città. Gli appuntamenti non si esauriscono domenica: il 4 luglio un campo da gioco allestito in piazza Cavour porterà il tennis in centro città, il 29 agosto toccherà a piazza Perretta con un evento aperto a cittadini e turisti, fino all’avvio del torneo internazionale il 30 agosto.
“Road to Como Lake Challenger 2026”, domenica 14 in mostra la Coppa Davis al Tennis Como
Domenica 14 giugno il Tennis Como di Villa Olmo apre le porte gratuitamente alla città per una giornata ricca di appuntamenti. È il momento più atteso del “Road to Como Lake Challenger 2026”, il programma che accompagna l’avvicinamento al torneo internazionale che ogni anno, a fine agosto, si disputa sui campi del circolo.