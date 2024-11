Arresto confermato. Dopo la lite avvenuta domenica scorsa in via al Forte a Lugano, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha convalidato la misura restrittiva nei confronti di un 26enne cittadino italiano domiciliato nel Luganese. L’ipotesi di reato è di tentato omicidio (subordinatamente lesioni gravi). L’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri. Gli accertamenti per stabilire cause e dinamica dei fatti proseguono. Un 21enne è stato ricoverato in condizioni gravi.