In Canton Ticino previsti nuovi accertamenti sulle strade: la Polizia cantonale e le polizie comunali comunicano infatti, attraverso una nota, che saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nel corso della settimana dal 25 novembre al primo dicembre 2024.

L’invito ai conducenti da parte delle forze dell’ordine, è quello di rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella

degli altri utenti della strada: la velocità elevata è una delle maggiori cause di incidenti, con esiti anche gravi ed è bene non dimenticarsene mai quando ci si mette alla guida.

Dalla lista riportata -viene specificato nella nota- sono esclusi i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, che devono essere utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, la misura non si applica ai controlli sulla rete autostradale come da parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Si evidenzia pure che viene comunque data alla sola Polizia cantonale la facoltà di svolgere, straordinariamente, dei controlli non annunciati allo scopo di reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati possono non aver luogo a causa di esigenze di servizio o problemi tecnici.

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona