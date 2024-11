Una donna di 65 anni, italiana, è stata trovata morta questa mattina, poco prima delle 10.30 in un’abitazione di via Campo Sportivo a Morbio Inferiore. Sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia comunale di Chiasso, nonché i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Sono in corso accertamenti d’inchiesta per stabilire le modalità ed eventuali responsabilità in quanto avvenuto.