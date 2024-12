Cittadini comaschi divisi sulla “Como città turistica”. Prendendo spunto dalla classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, che vede la provincia di Como in 11esima posizione, i residenti si dividono tra chi pensa che il turismo sia una fonte di vivacità e ricchezza per la città e chi fatica a convivere con i flussi significativi di turisti che la città e in generale tutte le località affacciate sul Lago hanno vissuto negli ultimi anni.