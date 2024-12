Ghiaccio e neve, nel primo pomeriggio a Bellagio sulla strada che dal Ghisallo porta a San Primo, diverse autovetture si sono trovate in difficoltà a causa delle condizioni del manto stradale. Le temperature rigide hanno portato al formarsi di ghiaccio sull’asfalto che ha messo a rischio il transito degli automobilisti che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza, in attesa dell’arrivo dei mezzi addetti allo sgombero neve