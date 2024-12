Torna il 1° gennaio dopo un anno di pausa il presepe vivente di Argegno detto I Capell, la tradizionale processione tra le vie del paese, dove nei luoghi più caratteristici sono raffigurate diverse tappe della vita di Gesù, dall’Annunciazione al Calvario, rappresentate da oltre 100 figuranti che in abiti d’epoca restano immobili fino al passaggio di tutto il corteo.

Si partirà dalla chiesa Santissima Trinità in piazza Grandi mercoledì 1 gennaio alle 14.30 con il vespro celebrato da don Giovanni Illia, mentre alle 15 inizierà la processione guidata dai re Magi. Alla fine del percorso, si rientrerà in chiesa per la benedizione finale e seguirà il brindisi con vin brulè, tè e panettone.

La tradizione trova le sue origini nel 1700 ed è sempre stata portata avanti dagli argegnini aiutati dai tanti volontari anche dei paesi limitrofi. Già dal 27 dicembre gli organizzatori sono al lavoro per costruire le cappelle lungo il percorso e preparare gli abiti per tutti i personaggi. Oltre ad avere il supporto dell’amministrazione, la manifestazione è patrocinata dal consiglio regionale della Lombardia.