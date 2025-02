Il pass culturale per i giovani ora è una realtà anche in Canton Ticino. Finalmente infatti è approdato al sud delle Alpi l’Abbonamento Generale cultura (AG cultura ) destinato ai giovani sotto i 26 anni. Lo annuncia il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) in collaborazione con l’associazione AG culturel | Kultur-GA, iniziatrice del progetto.

L’abbonamento annuale per i giovani under 26

Grazie all’AG cultura, al prezzo di 100 franchi per un anno le giovani e i giovani sotto i 26 anni hanno accesso a eventi culturali di oltre 300 luoghi partner in Ticino e nei cantoni di Berna, Friburgo, Giura, Neuchâtel e Vallese. Migliaia di concerti, spettacoli, film, festival e mostre sono così accessibili liberamente con un unico abbonamento.

L’introduzione di un pass culturale per le giovani e i giovani – ha ricordato la Consigliera di Stato e direttrice del DECS Marina Carobbio Guscetti durante la conferenza stampa di presentazione – è prevista nelle Linee programmatiche cantonali di politica culturale 2024-27, adottate per la prima volta in Ticino nel febbraio del 2024. L’AG cultura, ha aggiunto, “rappresenta un’importante opportunità per il nostro territorio: permette di rendere la cultura ancora più accessibile alle giovani e ai giovani, di avvicinare le nuove generazioni al nostro patrimonio artistico”. Affinché l’iniziativa possa raggiungere il suo pieno potenziale è stata auspicata un’ampia adesione tanto da parte delle istituzioni culturali e degli operatori del settore, quanto da parte del pubblico giovane. “Un’offerta di questo tipo non può prescindere dalla collaborazione tra istituzioni e realtà culturali, autorità cantonali, comunali e regionali, e strutture che lavorano con i giovani”, ha sottolineato Carobbio Guscetti. Se l’adesione dei luoghi culturali rappresenta un primo passo fondamentale, è altrettanto essenziale far conoscere e diffondere il progetto tra le giovani generazioni.

Uno strumento al servizio della politica culturale dei Canton

Sandra Sabino, presidente dell’associazione AG culturel | Kultur-GA, ha sottolineato che questo abbonamento “è un vero e proprio strumento al servizio della politica culturale dei Cantoni”. Ha evidenziato l’importanza di collaborare con i Cantoni e con le istituzioni culturali per facilitare l’accesso alla cultura ai giovani sotto i 26 anni. L’adesione è gratuita per i luoghi che desiderano diventare partner. Per ogni entrata registrata con l’AG cultura, l’associazione versa una somma forfettaria al luogo partner. “L’AG cultura facilita l’accesso e l’adesione a eventi culturali in oltre 300 luoghi in Svizzera. È un pass che permette ai giovani di essere curiosi e di scoprire le arti e la cultura in tutta la loro diversità. Questa accessibilità contribuisce a fidelizzare il pubblico di domani”, ha aggiunto Sandra Sabino. “Oggi è un momento importante per i nostri abbonati e per l’associazione perché, con l’estensione al Canton Ticino, l’AG cultura diventa un’offerta nazionale con accesso ai luoghi culturali in tre lingue nazionali”.

Per lo sviluppo dell’iniziativa al sud delle Alpi l’associazione AG culturel | Kultur-GA, con sede in Vallese, ha incaricato un responsabile di progetto attivo sul territorio ticinese. In occasione della conferenza stampa l’associazione ha presentato il nuovo logo dell’AG cultura. È stata inoltre annunciata l’entrata di Laura Pallù, attiva presso il Teatro Sociale Bellinzona, come rappresentante ticinese nel Comitato dell’associazione. Alla conferenza stampa sono intervenuti pure Claudio Chiapparino, in rappresentanza di uno dei luoghi partner ticinesi, lo Studio Foce, e Isabella Ron, presidentessa del Consiglio Cantonale dei Giovani.

L’AG cultura rappresenta tra l’altro uno dei primi passi concreti della strategia dell’Assemblea plenaria Cultura dei cantoni latini, cui partecipano le Direttrici e i Direttori cantonali della cultura dei Cantoni di Berna (parte francofona), Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Ticino, Vallese e Vaud. L’Assemblea plenaria Cultura è stata istituita nel 2022 dalla Conferenza intercantonale dell’istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino al fine di rafforzare gli scambi e la collaborazione, nonché di sviluppare una visione per uno spazio culturale condiviso tra i cantoni latini.

In Ticino più di quarantina istituzioni e realtà hanno già aderito all’iniziativa o preso contatto a tal fine con l’associazione AG culturel | Kultur-GA. I partner sul territorio di validità del pass culturale – auditorium, teatri, sale da concerto, cinema, cineclub, festival, musei e spazi espositivi – offrono una programmazione professionale nelle arti sceniche, nelle arti visive e nella musica, sia contemporanea che classica.

L’AG cultura è disponibile sotto forma di abbonamento annuale o di buono regalo e può essere acquistato direttamente sul sito www.agculturel.ch/it. I luoghi culturali interessati possono iscriversi su www.agculturel.ch/it/diventare-partner. L’elenco dei luoghi partner che hanno già aderito sono consultabili su www.agculturel.ch/it/dove-uscire-con-l-ag-cultura.

Ulteriori dettagli per i media su https://www.agculturel.ch/it/media-pro