Chi utilizza abitualmente la Tangenziale di Varese A60 da oggi avrà uno sconto del 50% sui pedaggi. L’agevolazione vale per auto -anche con rimorchio-, moto, e furgoncini.

L’iniziativa è stata voluta da Regione Lombardia, Concessioni Autostradali Lombarde (Cal) e Autostrada Pedemontana Lombarda (Apl). Questa misura vale solo per i viaggiatori con pagamento automatico, come il Telepedaggio o Conto Targa. Lo sconto del 50% sui pedaggi scatterà dal decimo giorno di transito del mese e sarà garantito per tutti i transiti fatti nel mese, inclusi quelli antecedenti al raggiungimento della soglia. La sperimentazione durerà un anno. Furgoni, camion e pullman e Tir continueranno ad avere lo sconto del 20% a partire dal sesto giorno di transito nel mese. La sperimentazione è stata lanciata per alleggerire le condizioni del traffico della viabilità locale alle prese con la chiusura del viadotto Vedano per manutenzione.

Da aprile pedaggio ridotto anche per la Tangenziale di Como

Bisognerà invece attendere aprile per lo sconto del 50% sui pedaggi per chi utilizza abitualmente la Tangenziale di Como A59. La misura, interesserà i veicoli di classe 1 (auto e moto) e di classe 2 (auto con rimorchio e furgoncini).

I termini dell’agevolazione ricalcano quelli adottati sulla A60 con lo sconto che scatterà a partire dal decimo giorno di transito del mese.

Per i veicoli di classe 3 (furgoni, camion e pullman) e classe 4 (TIR e veicoli di classe 3 con rimorchio), invece, sarà possibile beneficiare di uno sconto del 20% per i pedaggi maturati sulla Tangenziale di Como a partire dal sesto giorno di transito nell’arco dello stesso mese.