Due giorni di confronto sulla sanità lombarda alla Fondazione Feltrinelli di Milano con lo slogan “La salute è un diritto”. Al via oggi la seconda conferenza regionale organizzata dal Pd, che conta sull’intervento di un centinaio di relatori tra politici, esperti e rappresentanti delle professioni sanitarie.

“Da quando è presidente del Consiglio Giorgia Meloni la spesa sanitaria, che si calcola in tutto il mondo in base al Pil, è drammaticamente scesa fino a toccare i minimi storici degli ultimi 15 anni”, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo al convegno da remoto. “Il governo nega la realtà del disinvestimento nella sanità pubblica – ha proseguito – Chi ha i soldi va dai privati e chi non li ha purtroppo sta rinunciando a curarsi. Non lo possiamo accettare, nella nostra Costituzione c’è il diritto alla salute, che implica la sua universalità”. Schlein ha puntato anche sulla sanità territoriale. “Rafforzarla è una delle nostre ossessioni. – ha detto – Non basta cambiare cartelli come in Lombardia si è provato a fare davanti ai poliambulatori per chiamarli ‘case della comunità’. È necessario fondere le professioni sanitarie e del sociale e le capacità del terzo settore. Per questo pensiamo a una grande riforma complessiva”.

Tra gli esponenti del consiglio regionale presenti nella prima giornata, il capogruppo Pierfrancesco Majorino e Carlo Borghetti.