Sostanzialmente stabile il tasso di disoccupazione a Como e provincia, mentre la performance del sistema economico comasco è risultata sensibilmente superiore alla media nazionale, anche se inferiore a quella lombarda. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio del mercato del lavoro della Provincia di Como, che al salone di Villa Gallia ha presentato l’analisi aggiornata in merito al mercato del lavoro a Como e provincia.

L’evoluzione dello scenario occupazionale, delineato nel corso del 2024, registra un segno negativo sia per il numero di occupati sia per il tasso di occupazione, che si ferma al 51,4%, mentre era 52,3% nel 2023. Il calo riguarda in particolare le donne.

Dopo l’incremento registrato nel 2023 nel settore manifatturiero, nell’ultimo anno è il commercio all’ingrosso e al dettaglio a generare un forte saldo positivo (+ 621 unità nel 2024). Segue il settore turistico e poi quello delle costruzioni, rispettivamente +569 e + 263. Il turismo, in particolare, è l’ennesima conferma per il territorio di Como e provincia. Si tratta, infatti, del settore trainante per l’economia locale, nonostante abbia subito un assestamento negli scorsi dodici mesi, dopo il boom del 2023. Il 37% delle assunzioni nel 2024 è relativo proprio a questo settore. I dati della Camera di Commercio Como-Lecco, inoltre, attestano una netta crescita negli ultimi nove anni. Mentre calano gli occupati nel manifatturiero, che scendono a 72mila contro i 75/76mila registrati tra il 2018 e il 2023, aumenta il personale nel settore dei servizi (+5mia in un anno, pari a 124mila nel 2024, rispetti ai 119mila dell’anno precedente).

I nuovi avviamenti sono in flessione (-5%), dopo il forte aumento registrato nel 2023, ma il saldo è comunque positivo. Cresce la quota di contratti a tempo indeterminato, +3.029. Ancora una volta, gli avviamenti con contratto di somministrazione sono meno numerosi (-487 rispetto al 2023). Da segnalare anche un netto calo degli avviamenti in apprendistato. L’aumento delle assunzioni, in particolare, è da collegare a una crescita dei posti di lavoro nel territorio comasco.

Sempre alti i movimenti in entrata e uscita per motivi di lavoro, soprattutto verso la frontiera. Aumenta la cassa integrazione ordinaria e sono stabili i percettori di sussidi. Il flusso di diplomati e qualificati in uscita dalle scuole superiori registra un leggero calo, mentre è in aumento il tasso di natalità delle imprese. Eppure, nonostante gli sforzi effettuati in materia di formazione, le imprese comasche faticano ancora a reperire personale.