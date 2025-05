Venerdì 16 maggio gli specialisti del Centro Ipertensione di Asst Lariana saranno in piazza Italia ad Olgiate Comasco per una mattinata di sensibilizzazione e controlli gratuiti. L’iniziativa è legata alla Giornata mondiale contro l’Ipertensione, che si celebra nel mese di maggio. Ad Olgiate Comasco i cittadini incontreranno il coordinatore del Centro Ipertensione di Asst Lariana che è il professor Andrea Maria Maresca, primario di Geriatria, insieme al dottor Giovanni Rossi e al dottor Nicolò Tandurella dell’équipe medica del Centro.

Dalle 9 alle 13, in piazza Italia, grazie alla collaborazione della Sos di Olgiate Comasco, sarà allestito un gazebo dove geriatri ed infermieri di Asst Lariana, con il supporto dei tirocinanti del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi dell’Insubria, effettueranno una serie di controlli gratuiti come la misurazione della pressione arteriosa e il calcolo dei fattori di rischio cardiovascolare. Sarà, inoltre, possibile avere un colloquio informativo con uno specialista e apprendere il corretto uso dei dispositivi per il monitoraggio della pressione a casa.

“L’ipertensione arteriosa, come l’obesità e il diabete, è tra le patologie più diffuse – spiega il professor Maresca, docente all’Università degli Studi dell’Insubria di Medicina Interna nonchè direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria – I dati più recenti rilevano che oltre il 30% della popolazione italiana adulta è affetta da ipertensione arteriosa e l’incidenza aumenta con l’età (negli ultra 65enni oltre il 65% soffre di ipertensione). Per causare danni gravi al cervello, al cuore e ai reni bastano valori pressori lievemente più alti della norma e per questo è importante adottare stili di vita sani, quindi smettere di fumare, non eccedere nell’assunzione di alcolici, caffè e sale, fare attività”.

Il Centro per la diagnosi e la cura dell’ipertensione arteriosa di Asst Lariana si trova a Como, al settimo piano della Casa di Comunità Napoleona in via Napoleona. Per prenotare un appuntamento, attraverso la consueta impegnativa redatta dal proprio medico di medicina generale (con indicazione di visita internistica c/o Centro Ipertensione), è possibile chiamare il Call Center Regionale dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) al numero verde 800 638 638 (gratuito da rete fissa) o allo 02 99 95 99 (a pagamento da cellulare al costo previsto dal proprio piano tariffario) oppure direttamente on line su prenotasalute.regione.lombardia.it o dall’App Salutile.

La giornata è promossa da SIA (Società italiana dell’ipertensione arteriosa), con il patrocinio del Comune di Olgiate Comasco e in collaborazione con la SOS di Olgiate Comasco e l’Università degli Studi dell’Insubria.