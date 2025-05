Mercoledì 14 maggio, dalle ore 17 alle ore 18, sarà eseguito l’aggiornamento dei sistemi informatici che comporterà anche il blocco del sistema informativo sanitario. Il blocco interesserà tutte le strutture di Asst Lariana, dagli ospedali alle Case di Comunità e tutte le attività che si svolgono in tali presidi (visite, esami, accettazioni, pagamenti, prenotazioni, invio e ricezione di mail, telefonate…); disagi potrebbero verificarsi anche con i portali Referti WEB, quello per la prenotazione delle visite in libera professione e anche con Zero Coda (per la prenotazione degli appuntamenti per Scelta e Revoca, per i Punti Prelievi…). Tra le 17 e le 18, inoltre, non sarà possibile effettuare prenotazioni di esami/visite nei presidi di Asst Lariana anche attraverso i canali regionali (call center, sito prenotasalute.regione.lombardia.it e App Salutile).

Gli appuntamenti prenotati per visite ed esami si svolgeranno regolarmente ma potranno verificarsi dei disagi dal momento che, come detto, le operazioni di accettazione dovranno essere svolte su carta e i pagamenti potranno essere effettuati solo in contanti (con l’occasione si ricorda che per i pagamenti si può utilizzare PagoPA il sistema online dei pagamenti della pubblica amministrazione).