Altezze importanti, basta guardare il nuovo Sinigaglia da un’altra prospettiva. Il futuro dello stadio e dell’intera area divide i comaschi. I rendering inediti mostrati in occasione dell’acceso e partecipato dibattito organizzato sabato da Etv fanno discutere, soprattutto in tema di volumi. Basta osservare il Sinigaglia da un’altra prospettiva, come si nota dai nuovi rendering diffusi da Etv, che evidenziano dati finora mai presi in considerazione.

L’attuale vista dello stadio Sinigaglia dal lago

Un nuovo rendering del futuro Sinigaglia visto dal lago

Nuovo Sinigaglia, ecco il futuro stadio visto da altre prospettive

Se – fino a sabato – il nuovo stadio Sinigaglia era visibile soltanto dall’alto, secondo il progetto presentato il 4 febbraio scorso dal Como 1907 a Palazzo Cernezzi, ora è possibile immaginare il futuro dell’impianto anche da altre prospettive. E così, se dall’alto il nuovo Sinigaglia appare sì più grande nei volumi, ma inserito più o meno armoniosamente nel contesto circostante, non può dirsi lo stesso se osservato da altre zone limitrofe. Così suggeriscono i nuovi rendering.

Le immagini mostrano dalla prospettiva del pedone l’imponenza del progetto, sia da terra sia arrivando dal lago. Dalle nuove prospettive analizzate, quindi, se si osserva il futuro Sinigaglia percorrendo la passeggiata che costeggia Villa Olmo, si nota una struttura imponente, che copre in parte anche il paesaggio alle spalle.

Il rendering del nuovo stadio Sinigaglia visto da Villa Olmo

Lo stesso si evince se il nuovo stadio si osserva da un’altra prospettiva, cioè da piazzale Somaini, accanto all’Aero Club.

Il rendering del nuovo stadio visto da piazzale Somaini

L’altezza si nota forse ancora più chiaramente secondo la proiezione che parte da Via Vittorio Veneto, estendendosi fino al Monumento ai Caduti e incrociando via Giuseppe Sinigaglia. E lo si nota anche da un’altra prospettiva ancora, quella di viale Puecher, destinato a diventare pedonale (stando alle intenzioni del Comune).

Il rendering del nuovo stadio visto da via Vittorio Veneto

Il rendering del nuovo stadio visto da viale Puecher