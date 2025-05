Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza 2025, c’è anche un comasco in finale: in gara per il titolo tricolore a Salerno è Alessio, studente di 16 anni di Casnate, al secondo anno di Amministrazione finanza e marketing al Caio Plinio di Como, articolazioni Sistemi Informativi aziendali.

Le finali si terranno dal 24 al 26 maggio, al Grand Hotel sul Lungomare Clemente Tafuri. I migliori giovani talenti italiani si sfideranno in prove avanzate di sicurezza informatica, in un evento che unisce formazione, competizione e innovazione digitale.



Le selezioni per il concorso sono iniziate a gennaio e ora si attende solo il vincitore: a marzo, nella fase territoriale, Alessio si è piazzato al quarto posto in tutta Italia e al primo in Lombardia: già dall’età di 8 anni ha iniziato ad interessarsi al mondo dell’informatica, e attualmente collabora con un’azienda di servizi internet.