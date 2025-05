La realizzazione di un itinerario turistico che, partendo dalla riva del lago, accompagni i visitatori alla scoperta della montagna, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e infrastrutturale del territorio.

Regione Lombardia e Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio hanno firmato l’accordo di collaborazione per l’attuazione della Strategia di sviluppo locale ‘Dal lago alla montagna: natura, storia e sport’. L’iniziativa prevede un finanziamento regionale di oltre 3 milioni di euro e vede la partecipazione dei Comuni di Garzeno, Gravedona e Uniti, Livo, Peglio e Stazzona. Si articola in sei interventi, che mirano alla valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e legato all’ospitalità attraverso la riqualificazione di rifugi storici e giardini botanici, al potenziamento della mobilità dolce e cicloturistica, alla creazione di nuovi spazi polifunzionali per l’accoglienza e al supporto alle attività outdoor.

“Attraverso questa strategia – spiega l’assessore regionale a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori – intendiamo valorizzare le connessioni tra lago e montagna per promuovere uno sviluppo territoriale integrato e sostenibile”.