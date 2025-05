Ance Como rafforza il suo impegno per la promozione della sostenibilità nel settore edile per garantire un futuro più verde e responsabile e lo fa attraverso l’adozione del manifesto “Cantiere Impatto Sostenibile”, frutto di un accordo siglato lo scorso dicembre con Assimpredil Ance Milano. Il progetto – presentato ufficialmente nella sede di via Briantea – rappresenta un codice di condotta volontario che mira a diffondere la cultura della sostenibilità tra le imprese associate, concentrandosi in particolare sul cantiere, che per il comparto edilizio è il vero e proprio luogo di produzione.

Ance Como presenta il manifesto “Cantiere Impatto Sostenibile”

Tra i principali obiettivi la decarbonizzazione, la tutela ambientale, la promozione dell’economia circolare, la legalità e la trasparenza. Centrali anche la dignità del lavoro, la sicurezza, la responsabilità sociale e il dialogo con il territorio. Il logo “Cantiere Impatto Sostenibile” sarà assegnato alle realtà che si impegneranno a tradurre in azioni concreti i valori del manifesto all’interno di cantieri specifici, sottoposti a verifica da parte di un comitato tecnico operativo interno ad Ance Como.

All’incontro organizzato nella sede di Ance Como sono state analizzate anche le opportunità che la sostenibilità può offrire al settore e presentare le prime esperienze già realizzate sul territorio comasco. Per l’occasione presente il presidente Francesco Molteni, che ha sottolineato l’importanza di un impegno collettivo verso un’edilizia più responsabile e moderna. Sono intervenuti anche Veronica Airoldi, responsabile Lavori Pubblici, Edilizia, Urbanistica, Tecnologia, Sviluppo Informatico in Ance Como, l’avvocato Giulio Mandelli e l’architetto Angelo Majocchi.

È stato – quindi – un momento di confronto e condivisione, aperto alle imprese, ai tecnici e a tutti gli attori coinvolti nella filiera edilizia, con l’obiettivo di promuovere una nuova cultura del costruire, attenta all’impatto sociale e ambientale dei cantieri.