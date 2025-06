Cna Lombardia Nord Ovest si presenta alle Ville Ponti di Varese. Progetti, impegno, responsabilità e – come sempre – massima attenzione al territorio e alle esigenze degli oltre 6000 imprenditori associati e dei più di 2500 pensionati. Dall’unione di Cna Lario e Brianza e Cna Varese nasce, come detto, Cna Lombardia Nord Ovest, la più grande della regione, che comprende le province di Como, Varese, Lecco, Monza Brianza e l’Altomilanese.

E se il turismo resta un motore centrale per il territorio Lariano e non solo, vanno tutelati anche altri settori che registrano qualche fragilità in più. Un’attenzione poi all’attuale scenario geopolitico internazionale, perché – dopo i rincari di inizio anno e la minaccia dei dazi – è la guerra in Medioriente a spaventare le aziende lombarde e non solo. In seguito agli ultimi attacchi fra Israele e Iran si teme un brusco rialzo dei prezzi di materie prime, gas ed elettricità, con un conseguente aumento dei costi di produzione.

La prima assemblea generale di Cna Lombardia Nord Ovest

Oggi alle Ville Ponti di Varese si è tenuta la prima assemblea generale di Cna Lombardia Nord Ovest. L’evento ha rappresentato un momento simbolico e operativo di grande rilevanza per il sistema associativo dell’artigianato e della piccola impresa sul territorio. Presenti per l’occasione, tra gli altri, anche il presidente Pasquale Diodato e il vicepresidente vicario Luca Mambretti.

Luca Mambretti, vicepresidente vicario di Cna Lombardia Nord Ovest

La prima assemblea generale di CNA Lombardia Nord Ovest ha anche ratificato gli organismi dirigenti dell’associazione, composti da rappresentanti degli imprenditori associati: in particolare, oltre al presidente Pasquale Diodato e al vicepresidente vicario Luca Mambretti fanno parte della presidenza Giangiacomo Ambrosetti, Caterina Cantoreggi, Francesco Cioffi, Enrico Galli, Mario Gualco, Franco Orsi, Giovanna Picariello, Davide Pusterla, Davide Rabaioli, Marco Ronchetti e Luigi Simeone. Inoltre, la direzione è composta da 43 membri e l’assemblea da 100 delegati imprenditori. Le conclusioni sono state infine affidate a Dario Costantini, presidente nazionale di Cna, che ha ribadito il valore strategico dell’unione delle due strutture territoriali.