Il Comando provinciale dei carabinieri di Como ha festeggiato i cento anni del maresciallo aiutante Giseldo Galeazzi, uno dei più anziani d’Italia. Nato il 18 giugno del 1925 a Marciana Alta, in provincia di Livorno, Galeazzi ha indossato per 36 anni la divisa dell’Arma, prestando servizio oltre che in provincia di Como (ad Albate e Cantù) anche in Toscana, Veneto, e Trentino. Ha terminato la sua carriera come comandante della Stazione di Lecco. Rimasto vedovo tre anni fa, è padre di due figli, nonno di tre nipoti e di due pronipoti. E’ stato anche insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana e della medaglia d’oro al merito di lungo comando. Suo fratello Ginevro, classe 1920, prestò servizio nell’Arma durante la Seconda guerra mondiale.

Una carriera, quella del maresciallo Galeazzi, iniziata a 20 anni nella scuola allievi carabinieri di Roma e terminata nella sua amata Lombardia. Ha ricevuto gli auguri di buon compleanno del Comandante interinale della Compagnia di Como Tenente Salvatore Lo Sciuto, dal Comandante della Stazione di Como Albate, Maresciallo Capo Mario Iappelli, una rappresentanza dell’ANC di Como e oltre 150 ragazzi coordinati da Don Giovanni, parroco di Albate.



Galeazzi si è mostrato da subito emozionato per gli auguri arrivati dai colleghi che hanno festeggiato “un uomo, un comandante, un padre, un nonno, che come Carabiniere, ha attraversato gli eventi tristi della seconda guerra mondiale e di un secolo della nostra storia”.