Nella sede dell’Università dell’Insubria, si è svolta la tappa comasca del ciclo di incontri di ‘GenerAzioni in Cammino – Radici per il futuro’.

Le persone anziane rappresentano una risorsa per l’intera comunità e la loro valorizzazione viene posta al centro del i progetti di invecchiamento attivo di Regione Lombardia. Con un investimento di 4,3 milioni parte un’idea sperimentale a sostegno della terza età e attraverso la creazione di infrastrutture sociali e di momenti di inclusione viene valorizzato il ruolo delle persone meno giovani

Secondo i dati Istat Como e Varese con una popolazione complessiva di 1 milione e 400 mila persone contano il 25% di over 65 e per sfidare la longevità, serve l’aiuto dei giovani. Ecco nascere allora iniziative concrete, dagli Orti Terapeutici al gioco delle bocce per favorire una buona salute fisica e mentale e momenti di socializzazione con i più giovani