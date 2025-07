Parco Spina Verde, 400mila euro da Regione Lombardia per il monte Goi. Sono questi i fondi stanziati in seguito all’approvazione dell’emendamento presentato dal consigliere regionale del Partito Democratico Angelo Orsenigo all’assestamento di bilancio votato soltanto pochi giorni fa.

Fondi regionali per il parco Spina Verde, il commento del consigliere Orsenigo

Si tratta, ha commentato Orsenigo, di “un risultato importante per le aree verdi e il futuro del territorio”. “Un intervento concreto che chiedevamo da tempo – prosegue il consigliere regionale dem – e che permetterà di avviare un piano di riforestazione e ripristino ambientale nelle aree boschive del monte Goi, duramente colpite dai violenti eventi meteorologici che hanno investito il Comasco nel luglio 2023”.

“Questo emendamento – dichiara ancora il consigliere Orsenigo – non è solo un passaggio tecnico, ma un messaggio politico chiaro: la natura non è un lusso o un abbellimento, ma una componente fondamentale della nostra vita quotidiana”. Il parco regionale Spina Verde, il polmone verde che circonda Como, conserva un importante patrimonio naturalistico e storico. “Con queste risorse – spiega Orsenigo – sarà possibile intervenire per rimuovere le piante cadute e pericolanti che rappresentano un rischio concreto in termini di incendi e dissesto idrogeologico, e allo stesso tempo procedere alla piantumazione di nuove essenze autoctone”. “È un primo passo, ma importante – conclude il consigliere regionale – per ricostruire un equilibrio ambientale e restituire al territorio la sua biodiversità”.