Iscrizioni al via da oggi per il 44° Rally Trofeo Villa d’Este Aci Como. Gli equipaggi che vorranno partecipare possono dare l’adesione fino al 17 ottobre nei quattro ambiti per i quali la competizione è valida. La gara è in programma nell’ultimo weekend di ottobre sulle strade di Como, della val Cavargna e del Triangolo Lariano.

La gara sarà fondamentale per l’assegnazione di numerosi titoli 2025 e si articola in otto prove speciali di 90 chilometri per 334 di tracciato totale. Il “Trofeo Villa d’Este ACI Como” è l’ultimo atto del Trofeo Italiano Rally a coeff.1,5 maggiorato rispetto ad altri eventi e, dopo il 1000 Miglia e il Bassano, è proprio a Como che piloti, team e scuderie si giocheranno le ultime speranze per aggiudicarsi il titolo più prestigioso e le coppe Aci Sport di classe.

Un altro confronto molto atteso è quello per assegnare la Lombardia Rally Cup istituita dagli Automobile Club di Lombardia. Elemento rilevante della serie regionale è l’assegnazione dei punti non solo ai piloti ma anche ai navigatori.

La gara comasca di fine ottobre vedrà numerosi partecipanti in lizza per aggiudicarsi punti preziosi anche per la Coppa Rally di zona 3. Il “Villa d’Este” assegna il titolo assoluto e delle classi per cilindrata e tipologia di auto. Obiettivo è essere ammessi alla finale nazionale di Messina di metà novembre.

A Como si conclude anche la Serie R Italian Trophy che al recente 1000 Miglia ha disputato il 12esimo round.

Da quando è stato annunciato, il 7° Rally Storico ACI Como sta suscitando vivo interesse tra equipaggi, scuderie e preparatori grazie alla riproposizione della prova show Camnago-Civiglio e alle sei speciali nel Triangolo Lariano. Le auto che hanno fatto la storia dei rally sono valorizzate in una classifica a loro dedicata.