Regione Lombardia stanzia 6 milioni di euro per finanziare 12 interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade provinciali. In arrivo 500mila euro per il Comasco.

Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

Si tratta di lavori di riqualificazione stradale, adeguamento e allargamento delle carreggiate, miglioramento delle intersezioni, ripristino delle sedi stradali.

“Proseguiamo nel sostenere concretamente le Province – sottolinea l’assessore Claudia Terzi – affinchè possano gestire in modo efficace la rete di strade di loro competenza”.

“Anche in questa occasione – aggiunge Terzi – abbiamo recepito le priorità indicate dalle singole Province, secondo un autentico principio federalista, rafforzando la sinergia con gli enti locali che caratterizza l’operato di Regione”.

Nel Comasco gli interventi straordinari di messa in sicurezza riguarderanno la provinciale 4 di Dosso del Liro e Livo, la provinciale 5 di Dongo -Garzeno e la 6 di Cremia. Inizio e fine lavori nel 2027.

“Parliamo di arterie fondamentali per i collegamenti locali e per la mobilità quotidiana di lavoratori, famiglie e imprese. Intervenire oggi significa prevenire criticità future e garantire una rete viaria più affidabile e sicura”, ha dichiarato il consigliere regionale Anna Dotti di Fratelli d’Italia.

“La manutenzione delle strade provinciali – sottolinea il consigliere regionale della Lega Gigliola Spelzini – è fondamentale per la vita quotidiana dei cittadini, per chi lavora e per le nostre imprese, che devono poter contare su collegamenti adeguati”.