Lavori sul viadotto dell’A9, incubo caos tra Como e la Svizzera fino a maggio

Tregua finita sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. Da domani torna l’incubo caos con i nuovi lavori annunciati a sorpresa sul viadotto Fati. Il cantiere per gli interventi di risanamento della pavimentazione e di realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque dovrebbero concludersi entro la festività dell’Ascensione, il 14 maggio.

Due mesi e mezzo di passione, perché per permettere i lavori sarà istituito uno scambio di carreggiata, come avvenuto nelle precedenti fasi di cantiere. Sarà sempre consentirà il transito su una corsia per senso di marcia.

Il passaggio potrà essere rimodulato nel corso della giornata, in base ai flussi e ai tempi di percorrenza stimati, sia in entrata sia in uscita dalla Svizzera. Il passaggio dei veicoli dovrebbe essere dunque garantito su due corsie tra le 5 e le 10 in direzione della Confederazione Elvetica e tra le 16 e le 19 verso Como e Milano, per ridurre i disagi per i frontalieri.

Le attività, come spiegano da Autostrade per l’Italia, “arrivano a conclusione di un importante programma di ammodernamento strutturale del viadotto”. Un programma di interventi che ha causato non pochi disagi agli automobilisti, alle prese con lunghe code e tempi di percorrenza dilatati.

Nelle due notti di martedì 3 e mercoledì 4, dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Sarà chiuso anche il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso. Per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

Il cantiere va ad aggiungersi a quello di via per San Fermo, all’altezza del viadotto Valfresca, dove è in vigore il senso unico alternato regolato da movieri.