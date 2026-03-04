World Obesity Day, le iniziative in programma oggi a Como

Ricorre oggi il World Obesity Day, la giornata istituita nel 2015 dalla World Obesity Federation, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini ed istituzioni e incoraggiare la prevenzione dell’obesità. Il tema di quest’anno “Sistemi in cambiamento, vite più sane” auspica un cambiamento di prospettiva, da un’ottica incentrata sulla persona ad uno sguardo allargato all’insieme dei sistemi che influenzano gli ambienti di vita, il cibo che si mangia e le cure che si ricevono.

Secondo le stime della World Obesity Federation, nel 2035 1,9 miliardi di persone nel mondo vivranno con l’obesità, 1 persona su 4, con un impatto economico globale notevole. Si prevede che l’obesità infantile aumenterà del 100% tra il 2020 e il 2035.

Per l’occasione, nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto da Asst Lariana e Ats Insubria con Omceo Como e Comune di Como, e nell’ambito del progetto internazionale Cities for Better Health, oggi verranno proposte una camminata per le vie del centro di Como e un incontro in Pinacoteca Civica.

La camminata sarà guidata da tre infermieri della Casa di Comunità Napoleona di Como, formati e certificati come conduttori di gruppi di cammino, con ritrovo alle 15.30 in piazza Cavour. Alle 17 alla Pinacoteca Civica si terrà l’incontro con “Como in Salute”.

Intanto, ieri in consiglio regionale è stato approvato all’unanimità un documento che investe in prevenzione, educazione alimentare e attività fisica per ridurre l’incidenza delle malattie croniche. “Il nostro obiettivo è chiaro: – ha spiegato Silvia Scurati (Lega), che ha presentato la mozione – intervenire prima che la malattia produca complicanze gravi e costi sanitari elevati. Per questo chiediamo di completare l’integrazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, migliorare la qualità dei dati, valutare l’istituzione di un Registro regionale dell’obesità e rafforzare la Rete Diabetologica regionale”.