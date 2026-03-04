“La fatura”, commedia dialettale al Teatro San Teodoro di Cantù

Commedia dialettale al Teatro San Teodoro di Cantù, che riafferma il suo legame con il territorio e le sue radici portando sul palcoscenico un appuntamento imperdibile per gli amanti della tradizione e della comicità genuina. Protagonista dello spettacolo – domenica 8 marzo alle 16 – sarà la Compagnia Teatrale San Giovanni Bosco 1982 di Seregno, che presenterà la commedia brillante “La fatura–Quando i guai non vengono da soli”.

Al centro della vicenda Tony, un personaggio dalla psicologia singolare e ambigua, vittima di una suggestione che affonda le radici nelle credenze popolari più profonde. Convinto oltre ogni ragionevole dubbio di essere stato colpito da una “fattura”, Tony finisce per interpretare ogni minimo imprevisto quotidiano o colpo di sfortuna come la prova tangibile di un maleficio scagliato contro di lui. Questa ossessione lo trascina in un vortice di situazioni paradossali.

“L’operazione culturale portata avanti dal Teatro San Teodoro con questa scelta artistica è precisa e sentita – spiega la direzione della struttura canturina – mantenere viva la lingua dialettale locale. Proporre spettacoli in vernacolo non è solo un omaggio al passato, ma una strategia di apertura verso tutti i pubblici. Il dialetto, infatti, rappresenta un linguaggio immediato, capace di abbattere le barriere generazionali e di unire la comunità attorno a un patrimonio condiviso. In un’epoca dominata dalla globalizzazione, il San Teodoro sceglie di dare voce a quelle sonorità che sanno di casa, offrendo una “simpatica presa in giro” di una realtà verso la quale molti nutrono ancora oggi una dolce nostalgia”.