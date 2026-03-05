Conto Termico 3.0, convegno e confronto ad Alzate Brianza

Un convegno sul Conto Termico 3.0, il  sistema di agevolazioni mirato all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

L’incontro è stato promosso da Ance Como, Promedil e BCC Brianza e Laghi.

Ad Alzate, nella sede dell’istituto bancario, sono state approfondite  le principali novità normative, le regole applicative e le concrete opportunità per il territorio.

Una iniziativa rivolta  a pubbliche amministrazioni, enti del terzo settore, imprese, privati e condomìni, con  un quadro chiaro e operativo sugli strumenti disponibili e sulle modalità di accesso agli incentivi.

Hanno aperto i lavori Giovanni Pontiggia, presidente BCC Brianza e Laghi ed Eugenio Rizzuti, Presidente Ance Como.

L’evento si è chiuso con un confronto finale, pensato per favorire una valutazione diretta tra relatori e partecipanti e fornire risposte operative a quesiti specifici.

