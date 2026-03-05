Investor day 2026, l’evento a ComoNext. Lironi: “Al fianco delle startup dai loro primi passi”

Un lavoro fatto di idee e di coraggio. Un polo di accelerazione, che si pone sfide nuove: nasce con questo intento Investor Day 2026, l’evento di accelerazione delle startup selezionate e accompagnate durante Next Accelerator, il programma di accelerazione promosso da ComoNext. A fare il punto è il presidente Enrico Lironi.

Per l’occasione, 10 startup hanno presentato le loro soluzioni a investitori, corporate e partner industriali, condividendo visione, strategia e potenziale di crescita. “Aiutiamo le startup a fare un salto, rapidamente”, ha sottolineato il presidente di ComoNext. Nuove opportunità quelle offerte alle giovani startup, in cui ognuna ha modo di far scoprire il proprio valore.

Le realtà selezionate si occupano di intelligenza artificiale, automazione, tecnologie sostenibili re manifattura avanzata. Elaborano soluzioni per il benessere e nuovi modelli di lavoro, spaziando fino a finanza digitale e nuove soluzioni di business. Un’occasione esclusiva per scoprire da vicino le nuove protagoniste dell’innovazione, senza dimenticare uno sguardo sul domani (e un auspicio per il futuro).