È morto Lanfredo Castelletti, a lungo direttore dei Musei Civici di Como

È morto Lanfredo Castelletti, per lunghi anni direttore dei Musei Civici di Como. Nel suo percorso lavorativo, Castelletti – che aveva 83 anni – ha coniugato la ricerca come archeologo e archeobiologo con la funzione di direttore dei Musei Civici e di fondatore e responsabile del Laboratorio di Archeobiologia di Como. All’Università dell’Insubria ha contribuito alla fondazione del corso di Laurea Triennale in Scienze dei beni e delle attività culturali, per il quale è stato professore di “Metodologie della ricerca archeologica”.



“Con estremo cordoglio apprendiamo della scomparsa del dottor Castelletti, storico direttore dei Musei Civici – ha detto il sindaco di Como Alessandro Rapinese – Fu il primo a segnalare la necessità di una maggiore valorizzazione dei musei. La nostra città da oggi è più povera”.