Nel 2025 oltre 25 milioni di passeggeri sui treni Tilo. Regione stanzia 403 milioni. Lucente: “Offerta strategica”

Nel 2025 oltre 25 milioni di passeggeri sui treni Tilo, che collegano Lombardia e Svizzera. Da Regione investiti 403 milioni di euro.

“Sempre più passeggeri utilizzano i servizi transfrontalieri offerti da Tilo, a dimostrazione dell’alto gradimento di un collegamento ferroviario che stiamo potenziando anno dopo anno e che viene scelto da molti lombardi per spostamenti di lavoro, studio e tempo libero”. A dirlo è l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Dati significativi, con più di 25 milioni di passeggeri trasportati in Lombardia e in Ticino durante lo scorso anno, con un aumento che sfiora il 4% rispetto al 2024, quando si erano registrati poco più di 24 milioni di viaggiatori. In particolare, oltre 5 milioni di passeggeri ha effettuato un viaggio tra le due regioni.

Parla di “offerta transfrontaliera strategica” l’assessore Lucente, “arricchita da collegamenti puntuali con alcune direttrici cardine della Lombardia, come la connessione diretta con Malpensa o con Milano Centrale e l’interscambio con l’Alta Velocità”, sottolinea ancora Lucente, che ha ribadito l’impegno messo in campo da Regione. La Lombardia, prosegue l’assessore, “ha deciso di investire notevolmente per potenziare il servizio tra Lombardia e Svizzera”. Con i 403 milioni di euro stanziati, spiega Lucente, Ferrovienord acquisterà “16 nuovi treni destinati ai servizi Regio Express e al trasporto con la Svizzera”. “Nello specifico – aggiunge – 9 saranno destinati ai servizi italiani e 7 a quelli transfrontalieri della linea Milano-Como-Locarno”, che registra una costante crescita di passeggeri.