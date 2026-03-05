Imprenditoria femminile lariana in crescita: oltre 13mila aziende e 36mila posti di lavoro

Oltre 13mila aziende e 36mila posti di lavoro: l’imprenditoria femminile lariana accelera e riesce sempre più a trovare il suo spazio. È il quadro tracciato dalla Camera di Commercio Como-Lecco, aggiornato a fine 2025. La demografia delle imprese lariane si tinge sempre più di rosa, con le aziende guidate da donne che rappresentano il 20,6% dell’economia locale.

Il successo dell’imprenditoria femminile a Como e provincia

Il tessuto produttivo femminile si dimostra sempre più capace di resistere alle turbolenze di mercato ed è in piena evoluzione verso modelli di business sempre più strutturati. Nell’ultimo decennio, inoltre, le società di capitale femminili sul territorio sono aumentate di oltre il 37%. Il commercio si conferma il primo comparto per numero di imprese, ma si registra anche una rapida avanzata delle attività professionali, scientifiche e tecniche (quasi il 53% in più in dieci anni), seguite da istruzione e assistenza sociale. Poi i servizi finanziari e immobiliari, fino a turismo e ristorazione. Si segnala, infine, una forte prevalenza di micro imprenditorialità.

Nell’area lariana, quindi, le imprese femminili sono in decisa crescita. Nel dettaglio, in provincia di Como le aziende rosa sono 8.411, superando il 20% del totale. Nel Lecchese, invece, si contano 4.691 imprese, pari al 21,3%. A livello regionale, infine, sfiorano il 20%, una buona media se paragonata al resto del Paese. In Italia, infatti, le aziende femminili raggiungono il 22,7% dell’economia nazionale. Un’attenzione più nel dettaglio anche per l’occupazione nelle imprese femminili. A Como si contano quasi 22mila addetti, nella provincia di Lecco più di 14mila. Al calo anagrafico registrato nel 2025 si contrappone un’importante crescita occupazionale. Nell’ultimo decennio si contano 755 imprese femminili in più e una crescita di oltre 5mila addetti.

“I numeri ci dicono che l’impresa femminile lariana sta compiendo un salto di qualità”. A dirlo è Antonella Mazzoccato, presidente del Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio Como-Lecco. Nel 2025 si è registrata una lieve flessione del numero totale di imprese, ma “la quota di mercato delle donne – precisa Mazzoccato – cresce ed è sempre più orientata a settori ad alto valore aggiunto”.

Soddisfatta dei dati relativi all’imprenditoria femminile anche Mariangela Tentori, vicepresidente del comitato, che parla di “consolidamento del ruolo delle imprese femminili nell’economia lariana”, sempre più strutturate e competitive.