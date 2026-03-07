Il Como vince 2-1 a Cagliari: a segno Baturina e Da Cunha

Il Como centra un successo fondamentale sul campo del Cagliari e rilancia le proprie ambizioni europee. I lariani si sono imposti oggi 2-1 all’Unipol Domus nella 28esima giornata di Serie A e salgono così a quota 48 punti, agganciando la Roma al quarto posto in classifica, che però domani scende in campo a Genova. La formazione di Fabregas ha sbloccato il risultato già al 14′ grazie a Baturina, a segno dopo una mischia in area. Il Cagliari ha faticato a rendersi pericoloso e i biancoblù hanno gestito il vantaggio senza affanni fino all’intervallo.

Nella ripresa però i rossoblù hanno trovato il pareggio al 56′ con un colpo di testa di Esposito. Ma il Como non si è disunito e al 77′ è tornato avanti grazie a una conclusione da fuori area di Da Cunha, che ha chiuso i conti sul 2-1.

Per i lariani si tratta del quarto risultato utile consecutivo dopo il ko casalingo contro la Fiorentina di metà febbraio. Da quel momento la squadra comasca ha centrato i successi contro Juventus e Lecce e strappato due pareggi di prestigio contro Milan e Inter, quest’ultimo nell’andata della semifinale di Coppa Italia disputata in settimana al Sinigaglia. Ora per il Como l’appuntamento è domenica prossima al Sinigaglia proprio contro la Roma.