Basket, domani il derby Olimpia Milano-Cantù

Dopo la pausa per le nazionali e la Coppa Italia, riprende il campionato della Pallacanestro Cantù: la sfida più attesa domani, alle 21, tra Olimpia Milano e Cantù. Si giocano il tutto per tutto gli uomini di coach De Raffaele nel derby che fa sognare i tifosi biancoblu.

Occhi puntati sul derby Olimpia Milano-Cantù: le parole di coach Brienza

L’allenatore della Pallacanestro Cantù evidenzia il “livello altissimo“ della squadra milanese, che arriva – ricorda – “da una fresca vittoria in Eurolega e dalla conquista della Coppa Italia. De Raffaele chiede ai suoi ragazzi di “avere la capacità di impattare la gara dal punto di vista fisico, perché affrontiamo una squadra che avrà in tutti i ruoli una taglia notevole e credo che quella sia una delle chiavi per riuscire a giocarsi la partita”.

Poi ha sottolineato: “È naturale che non basterà una partita normale, ma servirà qualcosa di speciale“. “È un derby che sappiamo essere molto importante per i nostri tifosi – ricorda l’allenatore – Ci sarà poi lo stimolo di competere contro una squadra che gioca ad alto livello in Eurolega. In casi come questo – conclude – non serve nemmeno spingere troppo sulle motivazioni, perché vengono fuori da sole“.

Domenica la sfida contro Napoli

A un mese esatto di distanza dalla vittoria contro Trento, finita 108 a 91 per gli uomini di coach De Raffaele, i brianzoli tornano sul parquet di casa. La Pallacanestro Cantù di nuovo davanti al pubblico del PalaDesio domenica 15 marzo: fischio di inizio contro Napoli alle 17.30.