Differenziata a Como, arrivano i distributori automatici di sacchi h24

Da oggi a Como i cittadini possono ritirare i sacchi per la raccolta differenziata in autonomia, 24 ore su 24, senza bisogno di appuntamento. Aprica — la società del gruppo A2a che gestisce i rifiuti nel capoluogo — ha attivato distributori automatici di sacchi in diversi punti della città, a disposizione di tutti i residenti in regola con la Tari. Il kit annuale comprende 100 sacchi gialli per la plastica, 100 sacchi compostabili per l’organico e 50 sacchi per i rifiuti indifferenziati.

I distributori si trovano nelle ecoisole informatizzate — le 8 postazioni automatizzate che Aprica ha installato lo scorso novembre in diversi quartieri della città, dotate di sportelli separati per ogni tipologia di rifiuto — e in altri punti dedicati esclusivamente alla distribuzione dei sacchi. I principali si trovano in piazzale Don Serafino Pozzetti, in via Dei Mulini e in piazzale Braille; altri sono operativi in via Virgilio, in via Sagnino e in piazzale Anna Frank. Per accedere alle ecoisole è necessaria la tessera Ecopass, la stessa che i residenti usano già per il Centro di Raccolta comunale.

Per chi invece preferisce il ritiro allo sportello fisico, l’Ecosportello di via Einaudi è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16, il sabato mattina. L’accesso avviene su appuntamento, prenotabile sul sito di Aprica. Allo sportello è possibile anche richiedere la tessera Ecopass e ritirare i contenitori per la raccolta.