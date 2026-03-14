Cantù-Napoli, De Raffaele: “Servirà alta intensità per vincere”

Una gara in cui è vietato sbagliare. Domani la Pallacanestro Cantù attende Napoli. I partenopei hanno quattro punti in più rispetto ai brianzoli: in ottica salvezza l’incontro ha ovviamente grande rilevanza. L’Acqua S.Bernardo torna davanti al pubblico del PalaDesio ad un mese di distanza dalla bella vittoria con Trento. Palla a due è prevista alle ore 17.30. Per chi volesse acquistare i biglietti direttamente sul posto, i botteghini apriranno alle 16.

Nella squadra brianzola non ci sarà Ife Ajayi. Il giocatore e la società si sono infatti separati consensualmente e l’atleta non è più sotto contratto.

Coach Walter De Raffaele ha presentato la partita contro la formazione campana. “Tutte le prossime partite saranno importanti per la classifica. Siamo contenti di tornare a giocare in casa dopo tanto tempo. Affrontiamo una squadra, Napoli, che ha cambiato faccia spesso nell’ultimo periodo e anche rispetto allo scorso turno di campionato avrà giocatori nuovi. Sarà quindi difficile decifrarne lo stile, ma rimane un roster con notevole qualità nei singoli e tanti giocatori in grado di crearsi il tiro. La capacità di contenere l’uno contro uno sarà quindi uno degli elementi più importanti per noi, a cui dovremo unire un’alta intensità offensiva e difensiva per quaranta minuti”.