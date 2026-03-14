Elezioni regionali 2028, viaggio del Pd attraverso i territori. Emilio Del Bono a Como

Obiettivo 2028. Il Partito Democratico è già proiettato sulle prossime elezioni regionali e fa tappa a Como il viaggio attraverso i territori lombardi del vicepresidente del consiglio regionale Emilio Del Bono. Un laboratorio di ascolto per raccogliere la voce dei cittadini e delle categorie.

Già sindaco di Brescia, Del Bono guida questo “laboratorio” e si inserisce chiaramente anche nella rosa dei possibili candidati alla guida della Regione. “Tante esigenze diverse, non esiste più la Lombardia ma le Lombardie – dice – Dobbiamo riagganciare i fili con i territori”