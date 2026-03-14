Legami, a Castelmarte un bar che salva il paese. Il ministro Locatelli: “Un’occasione di lavoro per i ragazzi più fragili”

Dare lavoro, creare nuove amicizie, favorire un’autonomia concreta e un’inclusione lavorativa reale: nasce con questo intento Legami, bar, trattoria e negozio di prossimità a Castelmarte, dove i ragazzi più fragili si mettono in gioco e ridanno vita al piccolo borgo comasco. Un progetto realizzato dalla cooperativa sociale Noi Genitori; un bar che salva il Comune da 1200 abitanti. Una bella sinergia con il territorio, oltre che con le istituzioni. Fondamentale anche il supporto di Regione Lombardia e del ministro per le Disabilità, la comasca Alessandra Locatelli, presente al taglio del nastro con Alessandro Fermi, assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, e Marisa Cesana, consigliere regionale di Forza Italia. Importante anche l’intervento del presidente di Noi Genitori, Bruno Mazza. A Castelmarte prende forma un’opportunità preziosa; un’occasione per coinvolgere i ragazzi più fragili, che ci insegnano così che “avere cura è l’unico modo per essere cura”.