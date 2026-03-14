Ordinanza anti-caos sulla Regina per ridurre i disagi sulla strada del lago

Scatta l’ordinanza anti-caos sulla Regina, con limitazioni per il passaggio di mezzi pesanti e bus turistici. Un provvedimento diventato permanente, in vigore ogni anno dal 15 marzo al 15 novembre.

L’obiettivo è ridurre i disagi sulla strada del lago, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, quando l’afflusso di viaggiatori entra nel vivo e i veicoli sul lago aumentano in maniera significativa. L’incrocio di bus e camion causa spesso ingorghi e code, complici le numerose strettoie che si trovano lungo quel tratto di strada.

Nello specifico, in direzione Menaggio, i mezzi pesanti superiori a 11 metri di lunghezza – eccetto gli autobus – non potranno circolare nel tratto interessato dal provvedimento durante il giorno, dalle 6.30 alle 21. Limitazioni previste anche per i mezzi pesanti superiori ai 9,1 metri di lunghezza, e fino agli 11 metri, con divieto di transito dalle 6.30 alle 14 in direzione Como e poi dalle 14 alle 19.30 in senso opposto, verso Menaggio.

Gli autobus turistici potranno viaggiare sempre solo in direzione Nord, da Como verso Menaggio, anche in questo caso nel tratto della statale Regina interessato dall’ordinanza. Il percorso alternativo consigliato prevede l’utilizzo dalla strada statale 36, passando per Lecco. Per i trasgressori sono previste sanzioni.

Non soltanto. La prossima sarà una settimana di sperimentazione sulla Statale Regina. In vista della tanto attesa ripresa a pieno regime dei lavori al cantiere della Variante della Tremezzina e dell’aumento del flusso di visitatori previsto sul Lago dalla primavera, l’obiettivo è trovare soluzioni concrete per migliorare la fluidità del traffico, in particolare nel tratto compreso tra Colonno e Griante. Da lunedì verrà testata una nuova modalità di gestione della circolazione, che prevede in determinate fasce orarie l’introduzione di un ciclo semaforico a tempo fisso con senso unico alternato.

Sempre ad Ovest del Lago di Como scattano tre mesi di cantiere e conseguente rischio disagi per gli automobilisti sulla strada provinciale 13, nel comune di Argegno, la principale arteria della Valle Intelvi. Per consentire i lavori di potenziamento e ammodernamento dell’acquedotto, realizzati da Como Acqua, come annunciato in un’ordinanza della Provincia, a partire dal 16 marzo e fino al 17 aprile, con possibilità di proroga per i mesi successivi, fino al 9 giugno – data fissata per la conclusione del cantiere – sarà sospeso il traffico lungo la provinciale, nella fascia oraria compresa tra le 8.15 e le 15, ad esclusione dei sabati, delle domeniche e del periodo pasquale, dal 3 al 6 aprile. Durante le ore di chiusura sarà comunque sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Nelle restanti fasce orarie, dalle 15 alle 8.15, la circolazione sarà consentita con senso unico alternato regolato da semaforo di cantiere, dotato di sensori per il rilevamento delle code.