De Raffaele dopo la vittoria con Napoli: “Siamo sulla strada giusta”

Un successo di grande rilevanza. Al termine della partita vinta contro Napoli, Walter De Raffaele, allenatore di Cantù, non ha nascosto la sua soddisfazione. “Questa è una vittoria molto importante per noi, sia per il peso specifico dei due punti sia per il percorso che stiamo facendo – ha commentato l’allenatore della compagine brianzola – È arrivata con un’ottima prestazione, tolti tre minuti del terzo quarto, in cui si sono viste la nostra pazzia e la bravura di Napoli, che è riuscita a rientrare. Abbiamo avuto la capacità di riprendere l’inerzia, con protagonisti diversi, e poi di chiudere la gara, ribaltando la differenza canestri. Uno degli obiettivi deve essere quello di coinvolgere nella corsa salvezza più squadre possibili, senza che diventi una corsa a due. È un’ottima vittoria, la mettiamo da parte e continuiamo a lavorare una partita per volta. La squadra ha mostrato un’identità e la capacità di ottenere qualcosa da tutti i giocatori. C’è da lavorare, ma la strada sembra quella giusta”.

Il nuovo acquisto Ivan Fevrier ha commentato: “Sono contento di questa vittoria: abbiamo combattuto fino alla fine per portare a casa un successo molto importante per noi. I tifosi ci hanno spinto per tutta la partita e l’atmosfera era incredibile. Dobbiamo continuare così fino alla conclusione della stagione”.