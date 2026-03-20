Alzate Brianza, bagarre in consiglio comunale dopo le dimissioni della consigliera Noemi Freddi

Bagarre ieri sera nella seduta del consiglio comunale di Alzate Brianza. Dopo le dimissioni della consigliera Noemi Freddi dal gruppo di maggioranza, sarebbe scaturita un’accesa discussione con il sindaco.

“Abbiamo assistito a una gogna ingiusta nei confronti della consigliera Freddi – spiegano dal gruppo di opposizione Giovine Alzate – A parere nostro, è stato un abuso di potere. Al termine del consiglio – continuano – il sindaco ha preso la parola e ha attaccato personalmente la consigliera, che, quando ha provato a ribattere, è stata messa a tacere in virtù del fatto che non avesse “diritto di replica”. Siamo intervenuti in sua difesa. Ne è scaturita un’accesa discussione e il capogruppo di maggioranza ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Cosa poi non avvenuta, naturalmente, ma che ci ha lasciati sbigottiti. Il dibattito è l’essenza della democrazia. – concludono gli esponenti di Giovine Alzate – Le forze dell’ordine si chiamano se è a rischio la sicurezza delle persone, non si invocano per una discussione in un consiglio comunale. È stata una pagina indegna nella storia del nostro paese”.