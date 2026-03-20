Braga (Pd): “Bossi protagonista della Seconda Repubblica, stimato anche dagli avversari”

La capogruppo del Partito Democratico alla Camera Chiara Braga ricorda Umberto Bossi, scomparso il 19 marzo a Varese all’età di 84 anni. Un messaggio che riconosce il peso politico del fondatore della Lega, pur nella distanza ideologica che ha segnato decenni di contrapposizione.

Il messaggio di Chiara Braga

“Lealtà e autenticità nelle sue battaglie sono state le caratteristiche principali di Umberto Bossi; questo gli ha permesso di essere stimato anche dagli avversari pur nella diversità delle posizioni. Vengo da una terra che ha conosciuto Bossi proprio dall’inizio, quando rivendicava più autonomia dalle sponde del lago di Como dove aveva legami e amicizie radicate. Posso dire che la mia esperienza politica inizia in qualche modo anche per reazione a quell’idea di un Nord egoista che voleva separarsi dall’Italia, a messaggi discutibili e razzisti che c’erano negli slogan di quelli anni. Bossi fu sicuramente un protagonista della seconda Repubblica e per questo oggi è comprensibile il senso di smarrimento del popolo della Lega, sebbene ormai molto diversa da quella del suo Fondatore. A loro e alla sua famiglia il nostro cordoglio“.